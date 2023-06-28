政府內部充斥冗員 學者倡用AI省資源

9%空缺 謀應屆大學畢業生成新血 公務員表現不濟，流失量大，早前政府更公布容許未畢業大學生投考公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵昨承認目前公務員逾9%的空缺率是較高，當局正努力招聘，相信隨着踏入「畢業旺季」，很多應屆大學畢業生會投身職場，下半年空缺率會隨之降低，但她強調政府不會因空缺率高而降低要求。有學者則建議當局用AI取替部分人手，節省資源之餘避免冗員的出現。

根據當局早前提交立法會的數據顯示，2022至2023年度首9個月，離職的公務員達到8,178人，流失率為4.6%，當中有3,095人辭職，已逼近上年度的3,734人，為近83%，而遭革職佔38人，被終止服務佔33人。而公務員常額職位有1,485人，編外職位為90人。對於如何填補空缺，政府早前公布接納大學三年級或將升讀三年級的學生應徵公務員，即2024及2025年的畢業學生都可投考，不過他們要符合特定條件，包括在指明時間內完成學業。

官僚心態 少做少錯 至於會否再放寬投考條件，楊何蓓茵表示，目前公務員逾9%的空缺率是較高，當局正努力招聘，相信隨着踏入「畢業旺季」，很多應屆大學畢業生會投身職場，下半年空缺率會隨之降低。但她強調，政府不會因空缺率高而降低要求，強調本港仍然需要有具質素的公務員隊伍。

對於公務員人手不足，空缺率高，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則認為，政府應將此視為一個契機，考慮用AI取替部分人手，加上政府內部有不少的冗員，他們秉持少做少錯，多做多錯的心態，繼而「咩都唔做」，在缺人的情況下，當局更應該考慮用科技取代這批人，而非一味「開水喉請番咁多人」，不必要的人手可趁此機會，不用再聘請填補，節省資源。

另外，去年施政報告提出要優化公務員制度，推出行政長官表揚榜，望鼓勵公務員求進，和令公眾認識。而行政長官表揚榜首輪提名，當局表示共收到20多個提名，在考慮遴選委員會的建議後，決定頒予早前往土耳其的59人救援隊，他們成功救出4名幸存者和6具遺體，完成艱巨任務。至於頒獎禮會在7月中舉行，詳情稍後公布。