廣源順景牛肉店涉凍肉扮鮮肉

【本報訊】食環署昨在沙田廣源市場S-KY 26號店「順景牛肉」採取行動，懷疑其以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店。行動中，檢獲約175公斤新鮮和懷疑冷藏牛肉，已即時封存作進一步調查，並抽取一個牛肉樣本作防腐劑檢測，如有足夠證據，署方將提出檢控。

由於該店舖持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售而違反持牌條件，食環署正展開程序取消該新鮮糧食店的牌照。另外，食環署人員亦就該處所不潔，向該新鮮糧食店負責人提出檢控，並就未能提供送貨單供查核而違反相關持牌條件發出口頭警告。

食環署發言人表示，以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售，除違反持牌條件，亦會引發食物安全問題，而這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店舖造成不公。任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。署方強調，十分關注冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售的情況，會致力採取嚴厲執法行動，打擊有關店舖違例行為。

南非爆禽流感 疫區產品禁運港 另外，食物安全中心昨亦宣布，因應世界動物衞生組織通報，指南非姆普馬蘭加省Victor Khanye Local Municipality爆發高致病性H7禽流感，中心即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品，以保障本港公眾健康。

中心發言人說，香港目前與南非只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首三個月並沒有從南非進口禽肉。發言人補充，中心已就事件聯絡南非當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。