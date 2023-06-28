涉呃百分百擔保貸款 6中小企負責人被起訴

【本報訊】廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發6名中小企董事或經營者涉嫌串謀他人虛報公司營業額和僱員薪酬，詐騙一間銀行向該6間中小企批出「百分百擔保特惠貸款」共約1,900萬元，本周一分案起訴6人。各被告已獲准保釋，今日在東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。今次是首宗涉及「百分百擔保特惠貸款」被起訴的個案，相關調查仍在進行，不排除再有執法行動。

呈假文件 共獲批款1900萬 6名被告年齡介乎於44歲至64歲，各被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。他們分別為Candice Yan & Co.經營者殷海虹；龍運汽車大中華有限公司董事兼股東馮錦輝；浩麟通信網絡有限公司董事兼股東譚瑞群；Hongkong Precreate Trading Co., Limited董事黃展輝；圓力開鎖服務中心經營者黃迦南，以及喜洋國際有限公司董事兼股東胡挺。

6名被告涉嫌於2020年4月至9月期間，各自串謀其他人士詐騙渣打銀行，不誠實地偽稱就「百分百擔保特惠貸款」申請所提交的公司營業額和僱員薪酬證明文件均屬真確無誤，誘使和致使渣打銀行向該6間中小企批出6筆貸款共約1,900萬元，每筆由逾100萬至400萬元不等。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現相關證明文件均屬虛假，部分涉案中小企並拖欠還款。

香港按證保險有限公司於2020年4月，在中小企融資擔保計劃下推出「百分百擔保特惠貸款」，就貸款機構向中小企批出的貸款，由政府提供全數擔保，以緩解中小企在新冠疫情下的現金流壓力。案發時，「百分百擔保特惠貸款」的最高貸款額為中小企6個月的僱員薪金及租金開支總和，以400萬元為上限。申請企業須向貸款機構提交相關證明文件。渣打銀行（香港）有限公司為其中一間參與計劃的貸款機構。廉署為不同行業提供誠信培訓及製作防貪資源，並提醒業務經營者切勿以貪污或不法手段營商。