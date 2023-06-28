「當時食客需要呢啲嘢」 彭卓棋認扮黃

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的前南區區議員彭卓棋續自辯，聲稱為爭取初選選民支持才「扮黃」，並在政綱用上「攬炒」等激進選舉語言，形容「當時食客需要食呢啲嘢」，而自己其實不認同這些主張。法官質疑，既然他想推廣大灣區，為何不加入民建聯，彭說不完全同意建制派一套，自言2019年後政治素人冒起，他是浪潮的得益者。

稱被捕後始理解攬炒意思 彭卓棋承認曾在競選單張中，提到以議會抗爭攬炒逼政府回應五大訴求，又批評「中國東江水」劣質。彭亦承認在選舉論壇上說敵人是共產黨，進入議會不惜以肢體抗爭癱瘓政府。彭解釋，他其實是被捕後才理解「攬炒」的意思。他原本有想過把創業、服務社會的事宜放進政綱，但他漸漸覺得在當時社會氣氛下，這些議題根本無人理，而且初選選民是「最黃嘅一群」，於是以激進詞語作為賣點，爭取黃營認同及支持。

法官質疑，彭一方面聲稱想推廣大灣區，另一方面其政綱內容卻有激起他人對政府不滿的傾向，何況初選根本非必須，他大可直接參選正式選舉。彭回應道，參加初選可以讓他「試水溫」，而選舉是要勾起其他人的情感，形容「選舉策略同做廣告一樣」，因此他才用上選舉語言、誇張手法，目的是為了贏初選。事實上，他簽「墨落無悔」聲明書也是出於相同原因，自言那是「鬥黃嘅書」、「唔簽一定輸」。如今回想，他承認這不是「好好嘅策略」，令人尷尬。案件編號：HCCC 69/2022