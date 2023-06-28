涉無理解僱 稱安排工作懶理背傷 平機會代店務員索償

指違殘疾歧視 促賠逾21萬及書面道歉 平等機會委員會表示，23歲女店務員工作時因搬運餅盒而扭傷背部，放完6天病假後復工，卻受到上司較差對待，包括明知她未完全康復下，經常要求她負責會加劇背痛的勞力工作；而原本由同事輪流負責派傳單，變為由她獨力派足一整天傳單等，其後更遭餅店無理解僱。平機會認為公司違反《殘疾歧視條例》，因而根據條例代表她入稟區院，要求公司賠償逾21.4萬元，以及書面道歉。

原告人李思穎，被告是經營「北海道牛乳蛋糕」的冠僑飲食管理顧問有限公司、其總經理兼董事譚啟榮及總廚兼原告直屬上司盧劍龍。

要求負責加劇背痛工作 入稟狀指當時23歲的李在涉案餅店擔任店務員，且工作超過一年，期間僱主對她工作表現滿意，惟及後在工作時因搬運餅盒時扭傷背部，被醫生診斷為急性下腰痛。

當李放完6天病假後復工，其上司特別要求她承擔額外工作，但該些工作事實上並不適合背部傷患剛復原的僱員，並在沒解釋下於去年2月通知她將於一個月後解僱她。李認為被告的行為違反《殘疾歧視條例》，故要求被告賠償7萬元情感傷害賠償、賠償14.4萬元收入，並作書面道歉。

平機會指出，《殘疾歧視條例》是保障殘疾人士免受歧視、騷擾及中傷。根據《殘疾歧視條例》，僱主若基於僱員的殘疾或因工傷導致僱員放病假這事實，而給予較差待遇、騷擾及解僱該僱員，即屬違法。平機會將案件交予法庭處理，希望藉此提高公眾意識和提醒僱主，工作間的殘疾歧視和騷擾是違法行為。案件編號：DCEO 8/2023