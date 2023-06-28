醫健：健康在您手：「後疫情時代」50+人士提前規劃退休生活

疫情期間帶來的不確定性，不僅影響人的生活，亦影響人的心態，令我們開始更加重視生命的意義和健康。我們在過去半年接觸超過200位參與義工服務的50歲或以上人士（下稱50+人士），發現他們在「後疫情時代」會更早為自己的退休生活作出較長遠的規劃。

及早做階段性準備 50+人士期望及早為自己不同的退休階段作準備。例如在剛退休時，不少退休人士需要適應社會及家庭上的角色轉變，有些人會透過參加歷奇義工訓練，如徒手跨越高牆等個人突破的活動，學習聆聽別人的需要，加强溝通能力並提升自信；而50+人士在準備退休的中後期時，因自己、伴侶或朋友亦有機會成為照顧者或被照顧者，因此會透過工作坊了解坊間長者服務資源，以應對變化。

有50+人士指，擴闊社交圈子非常重要，可增加同行感，協助適應退休生活，而參與長期義工服務可讓他們多與不同界別人士接觸，擴闊視野和學習新事物，亦有足夠時間與其他義工朋友建立關係，擴闊社交圈子。

積極發掘可能性 另外，疫情下人事無常，促使他們更積極地嘗試新事物，發掘不同可能性。就如現今各地入境政策已放寬，50+人士在籌備旅行大計時，亦不忘安排不同的活動；甚至有部分表示，疫情期間未能外遊，反而讓他們更加關注社會發展和未來走向，進一步思考退休後的長遠目標和價值觀，以豐富生活，不留遺憾的好好度過每一天。

剛過去的疫情也可能是一個機會，讓50+人士有較充裕的時間準備他們的退休新方向，努力邁向長期目標，享受退休生活。如有興趣了解更多退休適應和相關義工服務的資訊，可於七月七日至九日到香港會議展覽中心的「50+博覽」或致電2596 2719查詢。聖雅各福群會「創齡．樂匯」項目主任王博謙