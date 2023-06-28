兩童誤食大麻糖案 父涉藏毒提堂

【本報訊】天水圍一對年僅4歲及兩歲的小姊妹，懷疑遭48歲表姑媽意外餵食懷疑危險藥物「大麻糖」後昏迷，被送往屯門醫院，情況由嚴重轉為穩定。女童的25歲父親涉嫌藏毒，以及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被起訴，今日在屯門裁判法院提堂；至於48歲的表姑媽就獲准保釋，下月返回警署報到。

表姑媽准保 母稱愧疚 女童母親在社交網站發文表示，女兒誤服懷疑「大麻糖」後，失去意識，瞳孔放大，已入住深切治療部。她引述執法人員稱，女兒服食的劑量，大到成年人都「頂唔順」。她又稱已經獲派公屋，即將裝修好，原定下月與兩名女兒團聚，對女兒出事感到內疚和崩潰。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，服用高劑量大麻二酚（CBD）會抑壓神經中樞系統，產生幻覺或興奮的感覺，兒童可能因此昏迷；亦會瞳孔放大、影響神經控制認知，嚴重會影響呼吸和血壓；長期服食CBD會上癮，導致專注力下降，感官扭曲。

關日華表示，CBD會隨着新陳代謝而排出體外，一般需時一至兩天，但亦要視乎服用劑量，以及內臟功能是否正常。他指含CBD的產品在香港均屬於毒品，家長不應該管有，亦不應服用。

管制CBD的法例今年2月生效，販運及非法製造CBD，最高可被判罰款5百萬元及終身監禁。至於管有和服用CBD及其產品，最高可被判罰款100萬元及監禁7年。