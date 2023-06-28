230大坑西邨居民冀入住過渡屋 營運團體反應正面 料足夠單位可分配

【本報訊】深水埗區議會昨日開會討論大坑西邨的重建事宜，有關注團體斥平民屋宇未妥善安置，更指對方反口須通過資產審查日後才能回遷至新單位。平民屋宇昨向區議會遞交文件以交代最新進展，指已有99%租戶交回《住戶資料聲明書》，並已與多個過渡性房屋營運機構協商暫住安排，目前已有約230名居民表達有意申請入住。

平民屋宇有限公司於月初公布大坑西邨的重建遷置方案，稱居民須在兩個月內表態接納與否，否則平民屋宇會啟動收回單位的法律程序，住戶亦需最遲在明年3月前遷出及交回單位。

大坑西邨居民權益關注組昨日在深水埗區議會的會議上，向深水埗專員遞交請願信，以表達對重建項目的關注；更指平民屋宇推翻早前的承諾，原指居民毋須通過入息或資產審查就可以回遷到日後重建完成後的屋邨，現卻更改了條件，令居民無所適從。

平民屋宇：99%租戶已交聲明書 然而，平民屋宇昨日稱，已經有99%租戶已遞交《住戶資料聲明書》，即已經收回全邨1,236戶中的1,223份聲明書；相關機構又稱，已經主動與多個過渡性房屋營運團體溝通協商，並且對租戶申請入住反應正面，例如博愛江夏圍村及恒莆新苑等過渡性房屋項目，及已有約230個租戶表示有意申請入住，機構料相關單位足夠分配予有意申請的大坑西邨租戶。