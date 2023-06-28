防範拆主力牆 屋署靠物管巡查

【本報訊】早前將軍澳有私人屋苑單位業主及裝修公司，在裝修時擅自拆除單位主力牆以改善室內格局，引起社會對室內安全裝修的關注。屋宇署署長余寶美指，將會加強與物業管理業合作，宣傳及教育相關人員巡查大廈單位，以預防同類事件再發生。

上月將軍澳日出康城首都一個住宅單位被揭裝修期間把主力牆拆去，及後屋宇署進入單位勘察，指被拆除部分以單位樓層計算涉及約6%結構牆，佔整層結構牆約1%；涉事單位業主已委任認可人士跟進，須在15天內開始工程，並於當時起計30天內，即本月底完成。

余寶美昨日出席元朗區議會會議，簡介署方近月的監管工作。席間有議員關注署方如何監察私樓單位業主拆除主力牆，余寶美指，理解部分年輕的新業主置業後，希望藉重新裝修以美化居住環境，而不諱言指部分新建樓宇的單位面積較小，因此將房間打通令室內空間得到善用。余指出，署方要善用現有資源，不能主動巡查所有單位，因此有賴加強宣傳和教育業界巡查的工作，以避免情況再次發生。

設熱線供查詢僭建事宜 余又提到，自2001年起，屋宇署加強對大樓僭建物的執法工作，而截至今年3月，已經有67萬個僭建物被發出清拆令及被持有人拆除，她指署方會繼續致力遏止新建築出現僭建物情況，並會加強隊伍監察工作。而屋宇署已於上周宣布，設立電話熱線，以供市民查詢有關其住宅單位可能曾進行改動及加建工程的相關事宜，並將與專業團體合辦工程須知公眾講座。

余寶美