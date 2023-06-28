至少7成 倡按保上限提升 業主負擔可減輕

賣樓年期仍需設限 免製造「法律罅」 政府日前表示正與金管局研究以微調按揭措施，協助想換樓家庭，對象是置業自用人士。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓出席電台節目時建議由按揭保險成數入手，放寬需要購買保險的按揭成數，由一般的六成以上提升到七成以上，減輕業主對保險費的負擔，而放寬需要繳付印花稅的轉售年期是好事，但仍需設售賣年期限制；另有建議放寬樓價2,000萬元以內住宅物業的按揭成數，協助市民換樓。

就首次置業人士的按揭成數比例是否可以放寬，當局表示，正與金管局研究，相信稍後會有措施，目標是置業自用人士，在金融安全及保障他們利益前提下，尋找空間協助，主要是微調考慮。中小單位按揭成數已達九成，形容已經「差不多」，部分市民建立家庭後想換樓，正研究是否可以考慮協助。

謝偉銓認為，可以由按揭保險成數入手，放寬需要購買保險的按揭成數，由一般的六成以上提升到七成以上，減輕業主對保險費的負擔，對金融穩定影響不大。如果放寬需要繳付印花稅的轉售年期，對協助換樓客是好事，但仍然需要設售賣年期限制，以免存在「法律罅」。

放寬按揭成數 冀涵2000萬元以內住宅 經絡按揭轉介首席副總裁曹德明在同一節目說，贊成放寬需要購買保險的按揭成數之外，亦可以放寬樓價2,000萬元以內住宅物業的按揭成數，以協助市民換樓。他又認為，政府現時有輸入專才計劃，可以考慮放寬針對公司名義置業以及非本地買家的額外印花稅，認為現時炒家及短線投資者已相當少，即使調整措施，影響亦很輕微。