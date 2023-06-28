交通投訴個案 逾八成涉公共服務

【本報訊】交通諮詢委員會轄下交通投訴組昨公布去年第4季季報，期內接獲10,190宗投訴及建議。當中逾八成，即8,441宗與公共交通服務有關，較2021年同季10,441宗少約兩成。涉違例泊車及其他執法事宜的個案則錄得1,459宗，其餘207宗涉及交通情況，40宗涉及道路維修。

期內，交通投訴組完成13,886宗個案調查工作，當中，12,236宗即88%證實成立，而不成立個案有23宗，其餘1,627宗則因證據不足而無法追查。

與服務穩定性行為不當有關 去年全年合計，涉及公共交通服務的投訴及建議達33,395宗，按年增長28.4%。當中19,378宗涉及專營巴士，按年升幅達73.1%，大多涉及服務穩定性、駕駛行為不當及班次。交通投訴組認為，投訴增加可能是去年新冠疫情持續，專營巴士公司因乘客出行模式有變，以及乘客量下跌而調整服務。

另外，去年涉及的士服務投訴共7,590宗，按年跌9.2%。涉及駕駛行為不當、不使用最直接路線及拒載的投訴個案均減少。而為提升的士服務質素及安全，政府會檢視的士營運及管理，建議推出一系列措施，改善的士業界發展，包括引入的士車隊管理制度、增加的士最高乘客座位數目，以及引入的士司機違例記分制。

此外，政府建議提高利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，今年4月諮詢立法會交通事務委員會，政府現正制訂規管架構細節，適時提交審議。