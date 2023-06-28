推行逾月 易通行日收30宗投訴

【本報訊】「易通行」不停車繳費服務上月7日推出，已於青沙管制區、城門隧道和獅子山隧道實施。運輸署指出，易通行平均每日收取約廿萬架次隧道費，而截至今月16日，運輸署及隧道費服務商日均收到約30宗關於隧道收費的投訴，佔整體車流量不足0.02%。

涉收費問題

運輸署經調查和跟進，發現投訴主要涉及車主稱未曾駛經隧道但收到繳費通知，或稱其車牌號碼懷疑被非法盜用，要求退回隧道費等。而在人手核對車牌號碼過程中，則出現入錯車牌號碼，以致向其他車主錯收隧道費。如證實車輛遭非法盜用車牌，或在人手核對過程中出現人為錯誤，受影響車主會獲退回錯收的隧道費。