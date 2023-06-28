國泰19見習機師畢業 下月沖上雲霄

【本報訊】隨着跨境旅遊復常，飛機師需求大增，有本地航空公司舉辦疫後首個見習機師畢業典禮，19位見習機師於新冠疫情期間，在澳洲阿德萊德完成為期55周的見習機師培訓課程，並將於下月上旬正式成為二副機師。有畢業生原為公務員，因為一次飛行體驗而立志做機師，又說受訓過程遭新冠影響，堅持才見希望。另一畢業生對航空業未來充滿信心，稱現時是入行最好時機。

畢業生徐耀鴻投考見習機師前為中層公務員，數年前於澳洲墨爾本旅行時參與飛行體驗課，便對成為機師產生興趣。他說過去是做文職，而機師的辦公室就是天空，「對住個天好過對住4面牆」，笑言說法雖然老套，但對他是極大意義，至少機師永遠不知外面環境有甚麼轉變。

徐又稱，他原本於2019年獲取錄，應於2020年去澳洲受訓，但當時因封關而取消，曾考慮放棄機師夢，但憑藉對機師的熱誠，等了兩年，去年才出發受訓，「堅持先有希望」。

畢業生關立表示，機師於飛行過程面對眾多外來因素，要應變及改變行程，而人生亦一樣，疫情下未敢怠慢，任職民航處通訊員，等待機會。關又認為，現時航空業步向復甦，機會處處，為最佳時機入行。

冀今明兩年聘800見習機師 國泰航空表示，現時超過1,000名現職機師為見習機師培訓課程的畢業生，包括185名機長，未來會繼續培養人才，而於2022年已招募了約250名見習機師，目標於2023、2024年合共招募最少800名見習機師，支持香港國際航空樞紐長遠發展。