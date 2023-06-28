打擊$2乘車優惠濫用 查足兩日成效欠奉

當局死撐旨在阻嚇 預告將突擊巡查 運輸署一連兩日出招嚴打2元乘車優惠濫用情況，截至昨日5時，小隊共巡查9條巴士、小巴路線約100個班次，並查核60人，無人違規。而小巴業界相信，當局高調巡查已起警惕效用，無發現違規情況實屬正常，但部分紅色小巴路線容許乘客落車才收費，導致巡查執法有難度。當局則稱，今次行動目的旨在阻嚇及教育，並預告日後可能有突擊巡查行動。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華昨在電台表示，紅色小巴大部分行經舊區、舊屋邨，主要做長者及街坊生意，大家互相認識，濫用機會甚少。不過，紅色小巴確實有乘客濫用優惠，平均一年幾宗，通常是過海及收費較高的小巴線。

司機揭發 後生仔聲稱拎錯卡 張漢華舉例，有行駛香港仔線的司機發現約廿多歲的乘客上車時使用2元優惠，遂向乘客查詢，對方聲稱「拿錯卡」，再隨手以另一張八通達卡拍卡付車費。他指「司機無理由唔發現」，除非是五、六十歲較年長者使用2元優惠才難以察覺。他認為政府派小隊巡查，對圖濫用乘車優惠的乘客有警惕作用，首日無發現違規情況亦屬正常，行動亦無阻礙行車服務。

不過，香港的士小巴商總會理事長周國強認為，小巴有別於營專巴士，部分路線容許乘客落車才付費，執法上有難度，抽查行動警惕作用大於實際檢控。

長車短搭應對無方 研究補鑊 當局指行動有兩個目的，一是阻嚇，二是教育，期望強調濫用的嚴重性，以及透過打擊，令市民知道有法律後果。當局又稱，日後會有不定時突擊檢查。至於「長車短搭」問題，當局表示，對於制度可否用得其所，將研究分析，希望不要濫用。

為打擊2元乘車優惠被濫用，運輸署聯同運輸業展開大型打擊行動，安排多支由運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安組成的3人小隊，在各區巡查。若懷疑乘客違規使用優惠，小隊要求乘客出示身份證和八達通或樂悠咭，並可能檢控違規者，刑罰包括判監。有關行動為期至少兩個月，並於不同時段進行，包括繁忙和非繁忙時間、夜間及假期。