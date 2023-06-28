本年首5個月 罪案增四成

【本報訊】本港罪案續升。執法部門昨公布，今年首5個月共有35,863宗罪案，較去年同期增加41%，暴力罪案有3,872宗，較去年同期增加598宗。罪案上升是因為科技詐騙罪案增加，以及去年第5波疫情下的罪案數字下跌，其中詐騙案較去年同期上升58%，佔整體罪案44%。至於近日社會發生多宗斬人案及倫常悲劇，執法部門指會調派更多人員巡邏。

深水埗區議會昨日舉行會議，執法部門會上指出，本港去年整體錄得逾7萬宗罪案，較前年上升8.7%。今年首5個月則有逾3.5萬宗罪案，較去年同期增加41%，其中詐騙案大升58%，勒索及盜竊亦有上升。

防詐騙行動 成效不彰 部門今年首5個月瓦解多個詐騙集團，涉及超過2,780宗「網上購物騙案」、「釣魚騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」等，拘捕逾1,460人。而「反詐騙協調中心」的「18222 防騙易」熱線攔截到5.7億元騙款。

為加強打擊，執法部門將與金管局和電訊商合作，對來自境外高風險的來電中，加入預警訊息，又考慮設立短訊發放人登記制度，方便分辨出偽冒短訊。另建議銀行若發現戶口有可疑收款就作出通知。

會上又提到本月初發生的荷里活廣場謀殺案，相關部門承認近日多宗暴力案件令市民感到不安，因此會加強巡邏。至於反修例事件的調查進度，部門指仍在檢視案件，稱：「比之前睇落複雜好多，唔想草草了事。」