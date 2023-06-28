盜竊案飆 小偷最愛去超市

【本報訊】近期本港罪案有上升趨勢，其中整體盜竊案今年1至4月有7,167宗，較去年同期升40%；當中店舖盜竊有2,498宗，按年升30%；而雜項盜竊有3,893宗，按年大升達53%。店舖盜竊中，尤以超市最為「熱門」，今年首4個月已有999宗，佔店舖盜竊的40%。而雜項盜竊則以銀包、手機及單車最常成為獵物。有經營汽車買賣的人士表示，多年前其店舖曾被偷走定風翼，直言安裝「天眼」後情況有改善，會繼續留意最新盜竊手法及趨勢，提高警覺。

今年1月至4月盜竊案錄得顯著升幅，共錄得7,167宗，比去年同期5,140宗，上升40%，主要由於店舖盜竊及雜項盜竊案的增加。店舖盜竊方面，今年首4個月錄得2,498宗，較去年同期升30%；雜項盜竊案4個月有3,893宗，比去年同期2,547宗上升53%。

雜項竊案 銀包手機單車搶手 執法部門指，就雜項盜竊而言，分析4月的案件，首3位最常被盜的物品「大細都有」，分別為銀包、手機及單車，而重災區為旺角，因為人流較多及經濟活動較多。執法人員指，大部分被盜的單車都是使用容易被剪斷或破壞的單車鎖，故建議市民盡可能使用較牢固的單車鎖，亦可裝上GPS定位儀或刻上保安標記，一旦被盜亦可增加尋回機會。

店舖盜竊方面，較多案件發生於超市，人員分析指，因為超市數目相對較多。至於目前有不少店舖會放置自助收銀機，人員指此亦增加了店舖盜竊的機會，有人或心存僥倖帶走「未過機」的物品，故建議店舖要安排小量職員駐守附近，一來可協助市民熟習自助收銀機運作，二來可減低被盜竊的風險。人員又提醒市民，離開超市前一定要將所有想購買的貨品「過機」，若有所遺漏或沒有付款而離開超市，等同偷竊，一經定罪，最高可判監禁10年。

從事汽車買賣及售賣汽車配件的莫先生表示，即使體積大的物件都會有被盜風險，其店舖多年前試過被偷走定風翼。他日前參加了零售業界的工作坊，了解最新防盜資訊及盜竊案趨勢，直指有關意見值得參考，知道除可將貴價物品放飾櫃、加裝傳統「天眼」防盜外，亦可安裝有紅外線夜視功能的高清天眼，兼有人形感應功能等。

近年盜竊案宗數