客機故障爆不停 飛行安全怎保證

愈是精密複雜的機械，受愈多因素影響，那怕是一枚螺絲有問題，也有可能影響整體操作，因此每個環節均不能輕率應對，否則後果將是災難性的。在東風2導彈首次發射失敗後，中國航天之父錢學森便制訂一項原則：「要把一切問題都消滅在地面上，導彈不能帶着任何疑點上天。」這一原則不但適用於軍事科技，同樣適用於民用航空之上，畢竟每架客機牽涉數以百計人命，豈能帶着疑點飛上天，一星半點差錯都絕不能容忍。

繼上周六國泰航空一架編號CX880、原定由本港飛往美國洛杉磯的波音777客機，在準備起飛期間發生故障，導致十多人受傷後，昨日凌晨國泰航空又有一架編號相同、目的地亦相同的波音777客機，在起飛前注水期間，被發現水缸損壞漏水；最終航班延誤，本已登機的乘客被迫落機，直至昨日中午才能啟程前往洛杉磯。行程受延誤相對事小，且乘客已獲致歉，也獲安排入住機場酒店休息；然而，接二連三有客機出現故障，正正是敲響了航空安全的警鐘，港府必須就事件展開詳細調查，航空業界也必須正視客機安全問題。

不怕一萬，只怕萬一。兩宗事故的共通點，除了編號、目的地及機型同為波音777客機外，還有就是機組人員均能在客機飛上天前，及時發現問題所在，此乃不幸中之大幸。就上次事故而言，客機尾轆故障，機組人員一旦不察覺，後果將相當嚴重。因長途機載滿燃油，加上行李多、重量高，起飛時又必須拉起機頭，後轆將承受所有重量，要是機尾遇險甚至起火，燒着油缸勢必一發不可收拾；即便成功起飛，客機降落時，尾轆同樣要承受重量，隨時「躲得了初一，躲不了十五」。

至於今次事故，客機水缸漏水的危險性，不亞於尾轆爆胎。畢竟高空溫度極低，介乎攝氏零度至零下20度之間，在高空漏水容易造成機身結冰，導致客機重量大增，同時影響儀器運作，冰塊一旦進入高速運轉中的引擎，後果更不堪設想。縱然飛機一般裝設了防結冰及除冰系統，惟今次漏水情況嚴重，不但機身多處有滴水，更呈現整排滲水甚至「噴水」，將大大考驗客機除冰系統的性能。在民航史上，因飛行途中結冰引發的空難不在少數，航空業界向來重視。

現時正值疫情退卻，各國解禁，港人紛紛外遊，本港航空業邁向復甦之時，縱然在兩宗事故中，機組人員皆能在起飛前發現問題，避免了災難的發生，惟造成乘客受傷，亦耽誤了乘客行程，掃了雅興，很可能破壞本港航空業界聲譽，摧毀了市民對於航空安全的信心，令航空業界蒙上污點。飛機被頻繁使用，零件始終會有老化或故障的一天，不足為奇，惟業界必須加強日常的維修及保養，爭取及早發現，盡早更換有問題的零件，而不是讓飛機帶着疑問，任由乘客登機。倘若業界不引以為戒，全面檢視制度可能存在的漏洞，又如何向市民保證航空安全呢？