龍七公：鬧劇為時短暫 僱傭兵變雜談

上周六對於關注俄烏戰事的人來說，顯然是難忘的一天。在烏克蘭大反攻受挫之際，僱傭兵集團瓦格納忽然發動「正義遊行」，不但佔領俄南部軍區總部羅斯托夫，還揮師北上，逼近莫斯科；克里姆林宮反應迅速，不顧瓦格納領袖普里高津與防長紹伊古誰是誰非，便定性瓦格納兵變、普里高津叛國，並下令逮捕。惟當兵臨城下，外界以為衝突將爆發之時，白羅斯總統盧卡申科又宣布普里高津接受調解，其叛國罪獲撤銷，瓦格納亦返回陣地。

拍照打卡 更像遊行 整個過程來得急去得快，不足36小時，猶如鬧劇，甚至反俄人士還未來得及高興，已心碎滿地。畢竟在網上，反俄網民不遺餘力地製造謠言，一時說普京已逃離，一時說有俄軍一同叛變，彷彿莫斯科淪陷在即；更要命的是，反華網民照單全收，甚至嘲諷普京非真漢子。然而現實與謠言相距極遠，細心者不難發現，與其說是兵變，卻更像是一場遊行，畢竟沿途還有時間停下來接受市民款待，再拍照打卡留念，是否行動迅速，有待商榷。

網上另有一種比較好笑的說法，指瓦格納幾乎沒遭遇抵抗，甚至有市民夾道歡迎，在於俄國內反戰聲音大，人們厭倦了普京的統治。誠然，俄國內反戰聲音不小，厭倦普京統治的人亦不在少數，惟瓦格納以驍勇善戰著稱，其捨生忘死的風格，正是主戰派的理想，反戰派的噩夢；況且普里高津也不是為停戰而逼宮，如果真有反戰人士參與歡迎，筆者倒要為他們汗顏。瓦格納之所以受市民歡迎，是因為他們是「子弟兵」，在國民心目中的地位等同正規軍，且戰績彪炳，令敵軍聞風喪膽；若無今次兵變，俄軍最終又獲得勝利的話，瓦格納足以稱得上英雄部隊。

話說回來，瓦格納發動今次行動的原因，據稱是遭到俄軍導彈襲擊，傷亡2,000人所致，實則很可能是受俄國防部猜疑打壓，普里高津對紹伊古忍無可忍才發起，意圖迫使普京二選一。雖未到功高蓋主，惟普里高津的風頭早已蓋過紹伊古；畢竟俄軍表現難堪損兵折將，縱然總體形勢不錯，但靠的是以本傷人，與烏軍鬥耗才耗出來的；即便獲勝，也只是慘勝。相反，瓦格納猶如萬綠叢中一點紅，裝備不如俄軍，卻打出戰鬥民族的本色，加上瓦格納不受指揮，普里高津又與普京關係親密，紹伊古自然忌憚。

雖說瓦格納行動出人意表，但冷靜下來一想，就會明白爆發大規模內戰的可能性很低。再怎麼說，俄羅斯也是民選國家，普里高津想靠兵變來取代普京，人民不可能答應，其他軍區司令也不會坐視不管，西方國家亦不可能歡迎普里高津取代普京。況且，假如普里高津不顧一切進攻，普京便有了消滅他的理由；須知道，現時並非古代，又是國內，就算要把西伯利亞邊防軍調回莫斯科，在緊急狀態下，也不過一天的事；更別說圍剿僅2.5萬人且缺乏後勤的叛軍，顯然比入侵烏克蘭容易。