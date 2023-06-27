笑看天下：強人普京點會屈辱啞忍

俄羅斯嘅僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里高津忽然倒戈，兵臨莫斯科之際，震驚全球；據悉喺白羅斯總統盧卡申科斡旋下，僱傭兵掉頭折返烏克蘭營地，名義上係「避免一場流血衝突」。

克里姆林宮宣布終止對普里高津嘅刑事立案，而參與行動嘅瓦格納武裝分子不會被檢控，普里高津將前往白羅斯。這場短命的「兵變」，話就話無損普京政權，但普京嘅顏面點都有啲受辱，尤其令外界擔心嘅係，會否影響軍隊士氣？

俄羅斯官媒日前播出普京嘅專訪，佢表示會將特別軍事行動放喺最優先嘅位置，強調對行動所有計劃及任務充滿信心。官方雖然「特赦」普里高津及僱傭兵，之不過立場強硬嘅聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫批評，呢場叛亂係經過深思熟慮及計劃嘅行動，目的係奪取政權；又表示俄方全球最大嘅核武庫，從未受過匪徒嘅控制。

俄羅斯可能內戰嘅消息喺烏克蘭傳播時，唔少烏國民眾感到難以置信和興奮，希望內訌能削弱俄軍實力。烏克蘭總統澤連斯基更在電視演說稱：「今天全世界都看到俄羅斯的主人普京無法控制任何事。甚麼都沒有，只有一片混亂！」另一方面，俄羅斯國營電視台亦播出片段，顯示普京邊行邊受訪，對特別軍事行動表示有信心。

嗱！以普京嘅強人性格，佢應該唔會原諒叛徒。普里高津話就話得到「特赦」並身處白羅斯，然而是否有覺好瞓，相信也只有佢自己先知道！英媒形容瓦格納兵變係普京上台20多年來對其威權嘅最大挑戰，有分析預期普京將以某種方式猛烈反擊，可能對烏克蘭實行軍事攻擊，戲子總統咪笑得咁早，以為普京「無法控制任何事」，咁就分分鐘死咗都唔知乜事！