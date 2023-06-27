冰鑑春秋：義務役不用上戰場？

台灣年輕人因為重新徵兵與可能上戰場，開始質疑民進黨與美國的戰略，為了爭取選票，賴清德連忙保證：「當戰爭不幸發生，主力部隊是職業軍人，義務役軍人是負責守衞基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場。」我想，就算是再沒有軍事常識的人，也立刻知道賴清德根本公然說謊！

為了洗腦年輕人，他建構出一個奇特的元宇宙，在這個宇宙中，前方與後方可一分為二，解放軍會非常守規矩，只對付戰場最前線的敵軍，而後方的指管通情系統完全放着不予理會。且由於義務役負責守衞基礎設施，故解放軍一定很講武德，既然你不是職業軍人，那我們就放過不攻擊了。

戰場上會有這種事情嗎？台灣過去對抗登島攻擊的戰術，一直都是讓戰力較弱的義務役軍隊擋第一線，精銳的職業軍人則居中策應，在義務役消耗對方戰力後再予以打擊。白話說就是讓義務役先當炮灰，再由職業軍人擔當反攻任務。聽起來雖然殘忍，但請試想，若把訓練有素的職業軍人排在第一線，當精銳部隊都打光後，後方豈不是一哄而散？還拿甚麼去進行第二線防禦或反擊？

台灣是一個完全沒有戰略縱深的小島，海岸線幾乎直接連接着城市，可說只要戰爭開打，人人都身處戰場，根本沒有前方與後方的區別。至於某些人嚷嚷着台灣有廣大的山脈，可轉進山區繼續抵抗，我只能說，台灣的高山平常都經常有登山客罹難，大批軍隊想要藏於山區長期抵抗無異癡人說夢。百年前的莫那魯道都做不到的事情，現代沒在山區生活過、平日養尊處優的台灣年輕人更是想都別想。民進黨現在的政策，其實就是全民皆兵玉石俱焚，不誠實告訴民眾，就是完全的欺騙。