自成一家：美印難建盟友關係

印度總理莫迪上周完成上任9年來首次美國國事訪問，期間獲拜登政府高規格接待，雙方簽署一系列科技合作協議，美國也輸出多項軍事技術協助印度制衡中國。但兩國是否如聯合聲明所形容，已成為「世界上最親密的夥伴之一」呢？恐怕有點言過其實了。

自冷戰結束後，印度的外交就開始突破傳統的不結盟政策，近年與西方國家交往更呈現同盟化趨勢，最明顯的是加入「四方安全對話」，加強與美國、日本、澳洲的防務關係。這在很大程度上是因為中印3年前在邊境爆發衝突，令莫迪政府強烈感受到中國崛起所帶來的壓力，於是從以往在中美之間左右逢源，轉變為積極與歐美大國展開議題式結盟。

但就目前來看，印度與美國結盟的可能性不高。結盟意味着雙方要全方位相互協助，可印美在很多議題上都有根本性的分歧，如印度至今在俄烏戰爭中始終保持「中立」。而令印度最尷尬的是，它既需要依靠美國平衡中國壓力，另一方面不論是基於經濟發展還是出於地緣現實，仍然需要與北京維持良好的合作關係。

所以四方安全對話創立初期，一度被國際社會視為「印太小北約」，但至今仍處於吹水狀態，沒有簽訂任何正式的條約以規定4國的義務。印度深知，一旦與美國結盟，就意味着打開潘朵拉盒子，北京會從各方面還擊印度，一個成本最低的方法就是支援和加強巴基斯坦的軍事實力，印度被迫要投放更多國防資源在南亞區域，隨時得不償失。

由此，與美國發展良好關係，但同時採取多向結盟政策，多邊下注，以保持自己外交行動的最大自由，仍是印度外交政策短期內的優先選項。