激濁揚清：自嗨趕不上兵變流產

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團上周發動叛變，從南部羅斯托夫州向首都莫斯科推進，克里姆林宮嚴陣以待。美西方領袖緊急討論形勢，烏克蘭總統澤連斯基趁機自嗨，連走佬黃絲KOL也大講「俄羅斯好快會有新總統」。怎知自嗨未完，兵變已終，舔美之流悻悻然的樣子固然可笑，戲子總統沒看出他與瓦格納集團領袖普里高津的相同之處，也是白看了一場熱鬧。

澤連斯基在俄羅斯爆出兵變後，除羞辱對手已陷入徹底混亂、普京可能已經着草外，亦再次強調歐洲東翼的安全，完全取決於烏軍的防衞。瓦格納集團受僱打生打死，戲子總統何嘗不是正參與代理人戰爭？普里高津口沒遮攔，指桑罵槐，完全不放「老闆」在眼內；澤連斯基何嘗不也被爆在電話中向拜登大發雷霆，又被美媒譏為「一個着T恤傲慢的外國人」？戲子總統若懂得以人為鏡，應知他朝君體也相同。

普里高津率部屬殺向莫斯科，讓舔美黃絲KOL喜不自勝，以為貼中瓦格納集團終於掉轉槍頭，俄國各地正蠢蠢欲動伺機推翻普京，繼而宣布脫離管轄，屆時俄國便四分五裂了，哈哈哈。諷刺的是，普氏及時接受白羅斯總統建議，同意停止瓦格納集團武裝人員在俄境內行動，以自身例子說明接受斡旋的重要性，讓一覺醒來已發現沒得再自嗨的舔美黃人，再也笑不出的怒斥普里高津貪生怕死。

誰若以為這樣挺進莫斯科便可令俄羅斯變天，都是做人沒長腦袋。普里高津也深知繼續前進只有死路一條，當已高調向世界宣示自己處境，讓想要取他性命之人有所顧忌，令自己能多活一點時間，既然目的已達自是退場，難道廚子學戲子，堅持必須先有一方被打殘、倒台才罷休？知可以戰與不可以戰者勝，戲子與舔美黃人懂個哈哈哈。