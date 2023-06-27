橫眉冷看：俄總統仍然大權在握

日前，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團發動兵變，參與者號稱達25,000人，部隊一度逼近莫斯科。很多人以為俄羅斯必將發生內戰，但危機在36小時內便得到解決，沒出現過大規模衝突，使不少親美西方的吃瓜群眾甚失所望。

這場兵變實際上沒有想像般嚴重，俄羅斯總統普京仍然是強人，他在叛亂發生後的12小時內，已經完全掌控局面，甚至可以打包票不會讓內戰發生。瓦格納集團軍在6月23日深夜發動叛亂，部隊以「清君側」為名，一路向莫斯科挺進，沿途近乎兵不血刃，俄羅斯政府軍並不十分抵抗。

不少評論者還道是普京政權人心盡失，因此叛軍可以長驅直進，然而實際上剛巧相反，普京很快就能掌握形勢，他在6月24日上午10時，也就是兵變爆發約12小時之後發表講話，指出：「內戰讓俄國人殺俄國人，兄弟手足彼此殺死對方，但我不會讓這種事再一次發生，叛國者必將為此付出最嚴重的代價。」

普京向來一言九鼎，既然說不會讓「俄國人殺俄國人」的事再次發生，代表他已完全掌控了局勢發展。事實證明，普京說到做到，在6月24日晚上約8時，距離普京發表演說後約10小時，瓦格納集團軍便開始後撤，叛變領袖普里高津宣布接受勸降，他主動出走白羅斯，事件亦正式落幕。

綜觀整場叛亂，固然可見俄羅斯已經出現「逆流」，部分軍人對普京政權不滿，但大體上普京仍然是大權在握，旁人想挑戰他的地位，可不是一件容易的事。經此一役，烏克蘭更加不能心存僥倖，以為兵變之後，俄羅斯的軍事力量就會被削弱。相反，普京為了重振威望，可能還會加緊對烏克蘭的攻勢。