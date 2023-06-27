筆下風雲：普京強權受到考驗

俄羅斯政變風波一日便落幕，危機暫時化解，但事件卻暴露出克里姆林宮內部許多問題。單是瓦格納集團短短一日便能推進700公里直逼莫斯科，沿途幾乎沒有遇到甚麼阻力，反映俄軍對普京以至國家的忠誠度成疑。

這還不止，從新聞畫面可見，瓦格納集團沿途獲得俄羅斯民眾拍掌歡迎，顯見民意站在瓦格納集團這一邊。事實上，這個僱傭兵集團的骨幹主要來自經驗老到的退役俄兵，他們很多都參與過車臣戰爭，驍勇善戰；另外就是一些死囚、殺人犯之類，上戰場不僅可以抵銷刑責，更有錢收，何樂而不為？由於大都是亡命之徒，心狠手辣，以致這個集團在俄烏戰事中一路打來戰果纍纍，俄軍久攻不下的烏東大城巴赫木特，正是由他們拿下。

釀成今次衝突，主因是俄羅斯國防部長紹伊古要用新合約收編這隊僱傭兵，頭目普里高津等於被削權，新仇舊恨湧上心頭，索性揮軍直上示以顏色，惟見普京態度強硬，紹伊古依然坐正，形勢比人強，只好賣個人情給白羅斯總統，匆匆平息風波。表面看，俄軍經此一役，成功讓瓦格納集團簽約，收歸正規軍隊旗下，但不能否認的是，俄羅斯內鬼太多，普京並非外界想像中強勢。

中國國務委員兼外長秦剛在北京會見俄國副外長魯堅科，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。俄國官員於此時求見，就是要向外界釋出跟中國關係堅固、普京得到習近平支持的訊息，鞏固普京權位、穩定大局。儘管兵變一日玩完，澤連斯基及其背後的美西方非常失望，但今次事件亦是一個警號，普京必須強力肅清內奸，團結軍心，否則未來或有更多不可思議的事情上演，直接危及俄烏戰場的形勢。