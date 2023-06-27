龍吟虎嘯：和統要有剛性措施

過去40多年，大陸以「和平統一」為主軸，武統是輔助，是和統的後盾及對「台獨」分裂勢力、外國干預勢力的威懾及最後選擇，由於當時國力、軍力還不夠強大，對台灣「倚美謀獨」的挑釁和美國的干預，基本上未能採取具威懾力的具體軍事行動，和統的方針也就力量有限，甚至被台灣、美國所輕視，台灣還得了便宜賣乖，大陸愈是推出和統優惠，他們愈是抗拒統一。直到這些年大陸國力、軍力強大了，拿出具體行動特別是在去年美國時任眾議院議長佩洛西竄訪台灣，大陸一步到位軍演大包圍台灣，顯示出大陸的軍力足以「解放台灣」、拒止美軍馳援，台美才知道怕、才認真考慮大陸武統的可能性和後果，這時的武統方針才真正發揮了「反獨促統」的強大威力，不過大陸還是把和統擺在首位，還是要以最大的誠意、盡最大的努力實現和統，然而並無切實有效的具體舉措。