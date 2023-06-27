政情：梅菜扣肉飯賣晒 陸瀚民想食都難

仲記得班議員早前去立法會餐廳試新菜式，當時議員陸瀚民（Benson）試完菜後就推薦梅菜扣肉。原來相隔一個禮拜後，佢真係去翻啅喎。之但係……

Benson日前喺社交平台貼文，話中午請咗兩位嚟自香港理工大學嘅碩士生喺立法會餐廳同班議員助理、實習生一齊食飯交流，佢亦分享咗喺立法會嘅工作同工商界嘅經驗。

開售20分鐘就冇喇 而喺食午飯嘅時候，Benson亦向佢哋推介上次喺餐廳試食時盛讚嘅「梅菜扣肉飯」。點知喺佢哋落單時，餐廳同時話已經售罄。咁快？原因係呢款飯喺開售之後僅20分鐘後就被搶購一空！

Benson話睇嚟「梅菜扣肉飯」可能真係好受歡迎。不過，見枱面有幾杯紅豆冰喎。點解特別提紅豆冰？事關佢上次講過以前有朋友到立法會，佢都會推薦朋友嘗試一下餐廳嘅招牌維他奶紅豆冰，相信呢次佢都有推介。

雖然今次冇口福，惟有等下次。之但係，既然呢款飯咁好賣，可能都好多人會翻啅，唔知Benson有冇建議餐廳整多啲嚟應市呢？