政情：汽車會遊行陣容縮水 7．1或變自駕車聚

疫後大型遊行喺香港絕迹。不過，汽車會計劃喺7月1日搞遊行，主題並唔係爭取啲咩，而係因為香港7．1回歸兼且當日實施「港車北上」，車隊預計喺香港出發經港珠澳大橋去珠海。然而計劃可能有變，汽車會會長李耀培尋日向本報透露，遊行或者未能成事，可能會向執法部門撤回不反對通知書嘅申請，但就會如常喺當日舉辦活動。

為咗舉辦汽車遊行，雖然已申請不反對通知書，但李耀培話會方正考慮撤回相關嘅申請，但佢強調呢個決定同政治壓力無關，又話冇人「溫馨提示」自己，亦唔擔心會有人「騎劫」，因為參加嘅都係自己會員。佢解釋，可能撤回申請係因為預計7月1日當日可以出席嘅人數或較預期少，由原定計劃嘅幾百人參加，可能減到得番幾十人參加嘅活動，人數少咗咁多，所以就唔使申請不反對通知書，當做一個小型嘅活動咁。佢又重申當日「搞就一定搞」。

要揸車去珠海 會員申請唔切 點解會少咗咁多人？咪就係因為「港車北上」囉！汽車會本身係計劃喺香港出發經港珠澳大橋去珠海，呢個安排涉及到「港車北上」，而申請其實要大約個半月時間，但部分汽車會成員喺一個月前先申請，所以可能就申請唔切，令人數大減。

實際上，多個工會曾申請舉辦遊行，最後都係胎死腹中。例如香港婦女勞工協會喺今年3月都試過申請，並成功攞到不反對通知書，但就喺遊行前一晚臨時宣布取消，而一向喺5月1日申請舉辦遊行嘅港九勞工社團聯會、工聯會都喺今年話唔搞，亦有前職工盟主席黃迺元同幹事杜振豪計劃申辦遊行，最後都主動撤回申請。

唔單止咁，唔少政府高官都話遊行好易被有心人「騎劫」，又話遊行唔係唯一表達意見嘅方式，仲話要好小心處理。