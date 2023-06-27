大埔現奇形野菇 勿採摘食用

網民在大埔發現有野菇生長，且數量眾多。（「大埔 TAI PO」Fb）

【本報訊】本港天氣不穩，近日不時有驟雨，助長野菇在路邊生長。有網民前日就在社交平台反映，指在大埔發現有野菇生長，且數量眾多。但由於經常有市民會採摘野菇回家烹煮及食用，他特意在貼文提醒涉事野菇疑有毒，呼籲街坊們切勿因一時貪念而採摘享用。

多名網民近日先後在Facebook群組「大埔人大埔谷」、「大埔 TAI PO」發文，指均在大埔市中心的商場、屋苑附近的路邊、樹底下，發現「奇形野菇」，並特意在貼文上提醒「唔好、唔好、唔好摘嚟食呀」。另有網民更發現首次見到的野菇，「第一次見呢隻菇。菇，真係有好多種，但千祈唔好亂食，否則死得好無辜」。

網民籲狗主睇實毛孩 有關貼文引起區內街坊及網友注意，紛紛留言，有人指自己亦曾附近屋苑見到類似野菇，但隔日重回當地就已消失得無影無蹤，「前日八號花園嗰邊都有，尋日經過就無晒，應該加咗餸」。不少網友均呼籲，「唔好亂嚟，野菇不要採，更加唔好亂食」、「要提提放狗既街坊，睇實毛孩」、「小心唔好手多多呀」。