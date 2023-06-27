遠洋船走私案 檢值15億元貨 歷來最大宗

圖經星洲送往內地 拘貨運經理 海關本月中在葵涌貨櫃碼頭偵破一宗懷疑利用遠洋船，經新加坡走私貨物往內地的案件，從15個貨櫃內檢獲貴價食材、電子產品及受管制瀕危物種等大量不同種類貨品，估計總值高達15億元，以貨物市值計算，打破海關有紀錄以來最大宗走私案件。關員經調查後，拘捕一名貨運公司男經理，相信他與寄貨人有密切聯繫，並與居中聯繫的境外人士屬舊同事關係，正了解他是否在知情下參與走私活動。

海關透過風險管理及情報收集，發現不法分子可能從水路經東南亞國家進行走私，於是作出策略性部署，並鎖定15個報稱運送木漿前往新加坡的貨櫃。本月13日，目標貨櫃從葵涌貨櫃碼頭運上一艘遠洋船，關員隨即扣查貨櫃，繼而透過流動X光掃描系統及密度檢查，察覺櫃內裝有大量木箱，且木箱內明顯並非存放單一種類物品，經進一步檢視，證實每個貨櫃只有面層兩個木箱裝有木漿，其餘空間俱放置未經申報的走私貨物。

報稱木漿 實為集成電路瀕危海味 關員逐一拆箱點算，一共起出10億粒全新集成電路、25噸乾海味、兩萬支紅酒、2.7萬隻具有炒賣價值的音樂光碟和黑膠唱片，以及大批舊電子產品，總值15億元，如果成功偷運內地，料可逃稅6億元。據了解，涉案的集成電路等電子產品已佔14億元貨值，相信走私分子看準其用途廣泛，內地製造業對有關零件需求極高，因而大批「出貨」。另外，檢獲的乾海味除了花膠、海參、魚翅、鯊魚皮等，亦涉及一批屬「極危」級別的瀕危物種「犁頭鰩」魚翅。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜指，行動中拘捕一名45歲貨運公司男經理，相信幕後寄貨人以一間香港空殼公司名義，透過境外中間人聯絡其安排貨運；而該名經理與中間人為舊同事關係，並與寄貨人有密切聯繫。被捕人士已獲准保釋候查，海關正調查他對走私活動是否知情，不排除會有更多人被捕。

該科高級監督李艷萍相信，走私集團不惜工本，企圖以迂迴路線及合理申報蒙混過關，再利用香港與附近地區物流便利特點，將走私貨混入大批正常貨物瞞天過海，除了藉此達到避稅目的外，亦避開內地對有關貨物進口的法例要求。根據紀錄，海關本年度已偵破4宗利用遠洋船走私的案件，總計貨值達17億元，為去年的兩倍。走私活動嚴重影響物流業界正常運作，海關會持續與物流公司交流，呼籲業界小心提防可疑付貨人，免被不法之徒利用。