六旬漢涉借「玩唧」非禮女友幼女

【本報訊】六旬的士司機於2018年藉與同居女友的6歲女兒玩「唧遊戲」，涉嫌隔着內褲撫摸女童下體。兩年後該漢又再以同樣手法非禮她，女童最終將事件告之生父而揭發。被告被控兩項非禮罪，他不認罪，案件昨於區院開審。控方播放事主與社工進行的錄影會面，據事主稱，被告疑涉及該兩次事件之餘，亦曾涉及多次以同樣手法撫摸她下體，但她已忘記具體詳情。

被指多次犯案 令事主哭泣 代號N.W.C.D.的64歲被告，控罪指他於2018年夏天某日，在香港九龍土瓜灣一單位內非禮6歲女童Ｘ。他另外被控於或約於2020年10月26日，在香港九龍尖沙咀某單位非禮8歲的Ｘ。

現年11歲的Ｘ於錄影會面時指，案發時Ｘ及胞弟居於母親與被告同住的單位，在Ｘ約6歲時，被告以玩「唧遊戲」為由，隔着衣物觸摸到其下體，Ｘ亦因此大哭。

Ｘ又稱最後一次遭侵犯時她年約8歲，事發當日是重陽節，她正在畫畫，胞弟在旁邊玩玩具，母親則在看電視節目。她指被告又提出玩「唧」，並在「唧」Ｘ時隔着內褲摸到Ｘ「去小便位置」，Ｘ有哭泣並出手打被告，弟弟亦有協助她打被告。她稱母親有見到他們「玩唧」但只稱「唔好玩，停一陣間」。

Ｘ又稱兩次事件之間，被告亦曾以同樣手法多次非禮她，但她已忘記詳情及具體被侵犯時間。Ｘ昨亦有透過視像系統接受辯方盤問，辯方質疑是Ｘ的生父及繼母，教導Ｘ誣衊被告，Ｘ否認。案件編號：DCCC 244/2022