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大雨水浸車
本港天文台於昨晨6時許發出局部地區大雨提示，指沙田區的雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。而在該段時間，大埔公路沙田段往大埔方向沙田港鐵站對開行車線出現水浸，一輛私家車被困水中，「死火」動彈不得，司機無奈報案求助，並召拖車到場將私家車拖走。
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