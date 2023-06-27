凱施再有4餅店遭入稟收舖

【本報訊】多次被業主入稟追租及要求收舖的凱施餅店，繼早前有多間位於領展旗下商場及街市的凱施餅店分店被入稟追租後，領展於上周五再入稟高院，指再有4間凱施餅店欠租，要求凱施交吉舖位，追討欠租及雜費等逾144萬元，並要求凱施作出賠償。

欠租金雜費逾144萬元 原告是領展物業有限公司，被告是凱施食品有限公司及其董事蕭偉堅。據入稟狀指，原告與凱施於2021年分別就原告旗下位於太和邨太和廣場、鳳德邨鳳德商場、新翠邨新翠商場及興華邨興華商場其中4個舖位簽訂租約，租予被告經營凱施餅店，月租為12.5萬元至18萬元不等，另須支付差餉等雜費，蕭偉堅則作為擔保人。

入稟狀指，被告於2022年8月曾拖欠租金，原告從被告支付之訂金扣除。直至今年3月，4間分店仍拖欠租金，截至5月5日，分別拖欠租金及差餉等合共144.2萬元。原告曾去信要求追討不果，遂入稟追討所涉欠款，並要求交吉舖位，以及就違反租約作賠償，兼須支付利息及訟費。案件編號：HCA 979,981,982,984/2023