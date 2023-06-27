垃圾屋仍見貓蹤 漁署愛協續誘捕

【本報訊】深水埗「垃圾屋」虐貓案至昨日已曝光5日，惟位於福華街132號貴華樓的單位仍有貓貓無人照料。本報記者昨晨再次上門視察，發現前日被困誘捕籠的兩隻貓咪已無蹤影，相信已由有關部門人員帶走，但屋內繼續有貓隻自由走動，當中一隻黃貓發現記者身影，一度躲在雜物堆之中，初時僅偶爾伸出頭悄悄張望，其後大膽現身，坐在紙箱上與記者互望，難掩「八卦」好奇。

至下午時分，漁護署及愛協人員再帶同誘捕籠到場，並且再次從屋內檢走貓隻，但未知確實數目。

事發上周四早上7時許，有大廈居民報案投訴樓上單位漏水並傳出異味，消防員破門入屋，揭發屋內有大批貓隻在雜物中生活，牠們懷疑缺水缺糧，部分身形瘦削、臉有病色，相信未獲妥善照顧，執法人員在當日拘捕43歲女住戶，涉嫌「殘酷對待動物」，她現已獲准保釋候查。

最少已捉走19隻 案件揭發後，愛護動物協會及漁護署人員當場帶走一批貓隻，並在單位內設置籠具，誘捕仍未尋獲的貓咪，連日來至少捉走共19隻貓。