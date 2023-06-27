女督察超市偷竊 官：判罰款不足夠

【本報訊】警隊女督察休班到荃灣的百貨公司超級市場「掃貨」期間，涉嫌「靜雞雞」把總值700多元的水果和凍肉放入自攜環保袋內，未有付款就離開，被保安員揭發事件。女督察事後被控一項盜竊罪，她不認罪經審訊後，昨於西九龍法院被裁定罪成。裁判官批評被告聲稱「無為意」付款的說法不可信，認為被告有盜竊的意圖；官又認為以被告的執法人員身份，判處罰款是不足夠。現先索閱被告的感化官及社會服務令等報告以作衡量，准她保釋至7月17日始作判刑。

30歲被告吳詠恩，報稱警員，被控於2022年11月4日在荃灣大河道灣景廣場的「AEON」內，偷竊兩盒藍莓、一盒牛排、一盒新西蘭羊排、一盒新西蘭羊架、兩盒急凍蝦及一包魚柳，貨品總值786.2元。

無為意付款 說法不可信 在審訊時，超市便衣保安員供稱，親眼目睹被告將物品放入她的藍色環保袋，再把袋口打結，最後被告只就另外一個白色袋內的3支芥花籽油付錢。後來保安截停被告後，被告就說「一時唔記得畀錢」。被告自辯時則稱僅「無為意」付款，不是故意不結帳。

裁判官裁決時指，被告把未付款物品放入環保袋而非購物籃，是不合理及不當，被告身為執法人員，不可能對此沒有認知，也無理由沒有戒心或警覺性。此外，被告為3支食油付款時，不可能忘記為牛排、羊排、藍莓等食材付款，因為據被告聲稱，她是特意想購買上述食材給親友。何況根據閉路電視片段，由被告選購物品，至行到付款區時，相隔僅不足兩分鐘，無可能將未付款物品忘記得一乾二淨。

裁判官續指，即使被告真的遺忘，相關物品有一定重量，而由她離開超市到遭截停的地點有一定距離，被告不可能不察覺。裁判官裁定，被告走進超市不久就打開藍色環保袋，就是想找機會隱藏上述牛排羊排等物品；把藍色環保袋打結，是避免其他人看到相關物品。裁判官不接納被告分心的理由，裁定被告有意圖盜竊，因此裁定被告罪成。

辯方續指，被告屬初犯，重犯機會低，被告的執法人員身份不應被視為加重刑罰因素。裁判官下令先為被告索取報告，但強調所有判刑可能性都存在，包括即時監禁。案件編號：WKCC 72/2023