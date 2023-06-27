𨋢門夾狗繩吊起 史納莎險斷氣

飼主獨自走入電梯 唔等狗仔即撳掣 不負責任的狗主，險令寵物被升降機監生「吊死」！一名剛遷入深水埗一幢大廈的男狗主，昨帶同一隻史納莎犬乘坐電梯上樓時，疑無留意狗狗仍在大堂與街坊玩耍，當他按掣關上𨋢門後，狗繩即時被扯緊，順勢將狗狗吊起。狗隻慘被卡於𨋢門頂部，勒頸懸吊接近10秒，幸好保安員及時停止升降機運作，加上狗繩質薄易斷，狗狗才免於一死。據街坊指，涉事男狗主平時對狗隻不聞不問，已經非首次棄狗不顧，而他事發後不但無關心狗隻傷勢，更懷疑試圖打狗洩憤，被「看不過眼」的住客喝止後悻然離去。

保安急閂總掣助脫險境 險遭𨋢門勒斃的史納莎犬叫「小平」，昨晨約10時半，牠隨男主人返回深水埗通州街196號一幢大廈，惟狗主逕自進入電梯後，未有理會正在電梯外與街坊嬉戲的「小平」，竟然直接按掣閂門上樓，𨋢門外的狗繩隨之漸漸「掹緊」，令狗狗陷入險境。

大廈大堂的閉路電視攝下驚心動魄的畫面，顯示𨋢門關上後，夾在門間的狗繩慢慢隨升降機上行而被拉高，狗狗四條腿伸直撐地，嘗試與拉扯力度抗衡，但情況猶如「螳臂當車」，只見牠向升降機方向滑行，頭部先撼落𨋢門，然後身不由主被吊上門頂位置，急得竭力掙扎。保安員目睹情況，立即嘗試按動𨋢掣，發現升降機繼續往上後，立刻快步繞到旁邊關掉電梯總掣；與此同時，狗狗自行掙脫狗繩，側身飛撻落地，牠相信大受驚嚇，慌忙爬起跑往相反方向，至於𨋢門則遺下被夾扁的狗圈，整個狗狗被「半天吊」的過程為時約10秒。

消防其後救出被困電梯的狗主，愛護動物協會人員亦奉召趕至，為「小平」進行檢查後，確認牠身上無明顯傷勢。執法部門了解事件經過後，相信不涉及虐畜，列作「雜項」處理，並將「小平」交由狗主帶走。

據了解，涉事男子數個月前攜犬搬入上址一劏房單位，由於他平日行為異常，又放任狗隻隨處便溺，街坊一直對其不抱好感，避之則吉。設法救狗的保安員稱，幸狗繩質地較薄，停𨋢後即告斷裂，狗狗才避過一劫。

飼主反喝罵毛孩圖動手 街坊陳先生當時身處現場，見到「小平」脫險亂跑，第一時間抱起牠安慰，再致電聯絡愛協及消防處。惟狗主表現冷漠，更在大堂大聲責罵及意圖出手毆打「小平」，直至陳出言制止，狗主才罷手放棄。陳又稱，類似事件並非首次發生，他在數天前亦見過「小平」在大堂四處跑，其後才知道狗主遺下寵物自行離開，最後要由他及大廈清潔員送狗歸家。