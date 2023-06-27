印度婦涉殺3女 精神科指可答辯

女被告UR Rehman Aamina（黑布蒙頭）被控謀殺3名女兒。

【本報訊】深水埗桂林街本月發生3屍命案，3名年僅2至5歲的女童疑遭母親殺害。懷疑涉案的29歲印度婦被控3項謀殺罪，案件昨在九龍城法院再提訊。庭上透露，兩份精神科醫生報告均指被告適合答辯。案件現押後至9月4日，期間被告還押由懲教署看管。

29歲印度裔女被告UR Rehman Aamina，報稱無業。她被控於2023年6月5日，在深水埗桂林街115號唐五樓一單位，分別謀殺JAMEEL Aayat Ur Rahmah、JAMEEL Raina Ur Raheema及Bibi Aafia JAMEEL。

續還押9‧4再訊 被告在6月12日首次被帶上法庭。法庭當時押後案件兩星期，為被告索取精神科醫生報告。至昨日控方透露，兩份精神科醫生報告均指被告適宜答辯。控方申請押後，以便執法部門進一步調查，包括檢視閉路電視片段、獲取驗屍報告及相關證人口供。

辯方不反對押後，也沒有保釋申請。裁判官遂應控方要求押後案件至9月4日，下令被告繼續還押，並提醒被告可以到高等法院申請保釋。案件編號：KCCC 1494/2023