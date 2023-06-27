持刀傷母追斬救護員 地盤工候懲

【本報訊】中年地盤男工去年於柴灣小西灣邨住所內疑精神病發，母親遂召喚救護車將其送院。惟救護員到場後，男工從單位廚房取出一把菜刀，涉嫌拍打母親頭部，及後更於單位外揮刀劈向救護員，但被擋開攻擊。男工被控襲擊致造成身體傷害及企圖有意圖而傷人共兩罪，昨於區院認罪。法官先索閱被告兩份精神科醫生報告，將他繼續收押至7月10日判刑。

41歲被告王康發，報稱地盤工人，被控於2022年6月18日在柴灣小西灣邨瑞喜樓某單位內襲擊其呂姓母親，因而對她造成身體傷害；及於同日在瑞喜樓某樓層走廊，意圖使署理救護隊目古德銘身體受嚴重傷害。被告過往有3項案底，其中兩項涉傷人，早於1996及1998年發生，兩次均被判感化。

案情指被告與母親同住於涉案單位，事發早上7時許，母親懷疑被告精神病發，遂致電召喚救護車。古及另外兩名救護員到場，初步檢查下被告清醒正常，被告稱不適並堅持送院，但稱要先去浴室洗澡。被告洗澡後行出大廳大叫，且喝令救護員離開。及後他又到廚房拿菜刀指向古，古等3人即走到電梯大堂，被告則關門及以菜刀刀面拍打母親左邊頭部。母親逃離單位，被告追着她至電梯大堂，並向着古等人舉刀大叫，且用刀劈向古。古用手擋開，並與兩同袍跑樓梯到3樓。執法人員其後到場拘捕被告。被告與母親均送院，母親頭皮有擦傷。案件編號：DCCC 758/2022