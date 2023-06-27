4歲2歲小姊妹 誤食大麻糖昏迷

父涉虐兒藏毒被捕 分居母斥冇人性 毒品「不可一，不可再」，禍連幼童更是人神共憤。天水圍一名失德父親，近日懷疑將一批「大麻糖」放置於住所內，導致兩名幼女誤服不適，前晚「嘔白泡」昏迷送院。醫生觀察她們的症狀，認為情況可疑，幾番追問下，有人才將真相和盤托出。執法部門得悉箇中因由後，昨日拘捕該名父親，以及懷疑在不知情下餵童服毒的表姑媽，正就事件展開跟進調查。據悉，女童母親與丈夫分居、正在辦理離婚手續，她對兩女遭遇痛心自責，指其服毒劑量「成年人都頂唔順」，自言日夜努力工作賺錢，本已見到三母女團聚的曙光，對最後一刻出事感到崩潰。

無辜遭毒害的女童分別兩歲和4歲，據悉她們的父母正辦理離婚，兩女暫由任職地盤工人的姓陳（25歲）父親看管，並與爺爺及叔叔居住天恒邨恒通樓一單位，母親則已遷出。較早前，染有不良嗜好的陳男懷疑將一批「大麻糖」隨手放置於寓所枱面，而女童的表姑媽前日上門探視時，疑不知就裏將「大麻糖」當成一般糖果，給予兩童進食。當晚，兩童突然嘔吐大作，並且口吐白沫，家人見狀大驚失色，慌忙呼召救護車將她們送往天水圍醫院，其後再轉送至屯門醫院治理。

表姑媽疑誤餵服致嘔白泡 屯門醫院的醫生從女童症狀察覺事有蹊蹺，昨日向陳男細加詢問，有人才承認家中存放大批「大麻糖」，懷疑兩女不慎誤服。當時女童母親正憂心忡忡地在醫院守候，得悉原委後晴天霹靂，並於昨晨近10時報案處理。執法人員經調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕陳男及48歲表姑媽，前者另涉「藏毒」被捕。至於兩名女童昏迷不醒，仍須留院治療。

母獲派公屋 「臨團聚出事」 女童母親表示，兩名女兒「醒唔到，無意識，瞳孔放大」，並指執法人員曾向她稱「（女童服食毒品）劑量大到成年人都頂唔順」，直斥陳男「無人性」，有意日後禁止其探視女兒的權利。女童母親對愛女受害感到非常內疚，慨嘆本已獲派公屋，準備裝修後可以與女兒同住，「點解要起（喺）我地（哋）團聚（前）最後一個月出事」，又指兩女與父親同住期間，她有聘請工人照顧陳家，又曾支付金錢予陳男父親，質問對方為何「要破壞我地（哋），點解要咁做」。

幼童體形小 副作用更烈 家庭醫生關嘉美指，大麻屬於毒品，若誤服的大麻糖含有大麻成分，小朋友因其體形較小，引發的副作用會更劇烈，影響精神及情緒，嚴重者會損害中樞神經系統，心血管及呼吸道等，長遠而言更有機會上癮，她強調小朋友誤服吸入的劑量遠比大人多，他們身體承受不了，因而會即時出現嘔吐，甚至昏迷的症狀。關又補充，即使部分國家或地區將大麻合法化，惟她作為家庭醫生，絕不認同此做法。

幼童誤食毒品的案例時有發生。2017年1月，一名兩歲女童因耳朵受傷被送往瑪麗醫院，檢查發現其尿液含有冰毒成分。經調查後，揭發女童未婚父母有吸毒習慣。執法部門懷疑女童是誤服毒品，拘捕該對父母。

女童服用毒品劑量據稱連成年人亦難以抵受。 女童母親及親友到兒童病房了解。 其中一名留院觀察的女童。 女童母親