$3200食物援助津貼 網上平台申請

【本報訊】扶貧委員會轄下的社會創新及創業發展基金撥款資助聖雅各福群會，設立一站式援助搜尋及申請網上平台「CharityToday」，提供首個食物援助計劃「Charity-To-Give」即日起接受公眾申請。該計劃將為逾4,000名合資格人士發放上限共3,200元的短期食物援助津貼，但綜援人士及家庭不符合申請資格。

綜援家庭不符資格 該計劃預計可為4,340名合資格人士提供連續8星期的短期食物援助津貼，每星期津貼上限為400元，供他們到合資格餐廳及商店消費或購買食物，而津貼將透過八達通卡發放。現時參與商戶已超過100間。

申請人必須為於申請日期前年滿18歲的香港居民，並於該計劃進行期間住在香港，假如同一申請內有其他家庭成員，家庭成員亦必須為年滿12歲的香港居民。申請人現時不可申領綜援，亦不可接受任何食物援助服務或資助。申請人過去3個月的家庭平均每月入息低於全港家庭每月入息中位數75%，一人家庭上限為 7,875元，6人或以上家庭上限為45,825元。

申請人須於該平台註冊帳戶，填寫該計劃的網上申請表及登記有效的八達通卡號碼，並上傳申請所需證明文件以供審核。家庭若多於一位申請人可登記同一個八達通卡號碼，但由於每張八達通卡的儲值上限為3,000元，如領取津貼後儲值額超過3,000元，申請人可能需要領取津貼多於一次，故該會建議同一個八達通卡號碼不要多於4個申請人使用。該會在申請人遞交齊全申請資料及所有證明文件後開始審核，並有機會約見申請人，申請人或需提交額外文件或相關證明文件的正本。