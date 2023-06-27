火燒人案涉圍觀喧嘩甩罪 發還7‧14再訊 夫婦被控擾亂秩序 原審須重新裁決

【本報訊】馬鞍山一名男子於2019年11月遭人淋易燃液後點火焚身，一對夫婦被指身處現場圍觀及喧嘩，因而被控公眾地方作出擾亂秩序行為罪。他們經審訊後被裁定罪名不成立。

律政司不服裁決，向高院以案件呈述方式提出上訴。高院原訟庭法官張慧玲本月初裁定案件須發還原審裁判官，依據張官所指示的法律觀點，重新考慮該兩人是否有罪。案件昨於東區裁判法院提訊，裁判官將案押後至7月14日再訊，並交由原審裁判官林希維處理。期間兩被告續准以現金1,000元等條件保釋。

兩名被告分別是陳海雲（35歲）及鄺耀文（41歲），二人為夫婦。控方案情指事發於19年11月11日，男子Ｘ因喝斥黑衣人破壞馬鞍山港鐵站，遭黑衣人毆打。及後黑衣人逃去，Ｘ則留在馬鞍山廣場的行人天橋上與圍觀群眾互罵，陳被指當時大罵Ｘ：「返大灣區啦！」，鄺則被指斥Ｘ：「你走啦，中國人。×你老母！」然後就有人向Ｘ淋潑液體並點火。案件編號：ESCC 2586/2019