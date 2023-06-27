港大工程樑柱「蜂竇」 專家倡勘察內部

【本報訊】香港大學有尚未完成的宿舍工程，牆身和樑柱混凝土出現「黃蜂竇」空洞，疑有結構問題。香港大學校長張翔昨日指，該校正密切監視相關工程問題，強調會嚴肅處理，而該校在與工程人員進行更多研究後會盡快公布細節。有工程師認為，工程問題或與施工工藝有關，建議以儀器勘察混凝土內部有無更多空洞。港大稱，其中較輕微的工程問題已處理。據了解，有關工程問題涉及「西高山校園重建計劃」。

屋宇署昨派員到場視察後，指有關樓層的部分鋼筋混凝土構件欠妥，但認為無明顯結構危險，署方又公布有關項目的註冊承建商是精進建築有限公司。

張翔：正了解細節 張翔表示，正在密切嚴肅監視相關工程問題，並與承辦商和港府合作，專家正在研究有關問題，該校亦十分重視建築安全要求。但他指，整個管理層現正討論有關事件，了解該事件更多細節，相信不久之後將會公布進度和細節。

結構工程師倪學仁認為，該問題可能與施工工藝有關，工程上不時也會出現，而且合約通常會有規則要求承建商跟進。他又指，工程出現「黃蜂竇」主要因為灌漿時水分或空氣被困在混凝土內又不能釋出。他認為工程期間應用震板或震筆震動，更易釋放水分或空氣；相關問題的嚴重程度不一定可根據肉眼分析，需用儀器勘察內部結構有無更多空洞，可能需要鑿開混凝土來檢測，再決定如何補救，例如需否再次灌漿。

港大表示，今年4月底首次發現混凝土出現問題，再於上月在停車場區域的幾個位置發現混凝土有問題。負責項目的團隊向承建商發出4份現場備忘錄和一封警告信，要求其進行整頓和改善。惟在警告後情況仍無明顯改善。港大遂於本月6日與承建商舉行會議，並採取即時行動，包括在本月8日更換負責混凝土工序的團隊和監督，再於本月中旬更換承建商的工地工程師。