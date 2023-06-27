工程師流失未停 吸人才推資格互認

建築量將大升 3000空缺待招聘 移民潮令本港人才流失嚴重，工程師行業亦不能避免。香港工程師學會會長卜國明任期將於明日屆滿，卸任在即，他回望任內着力提升工程師形象及工作待遇，希望解決業內人才流失問題。面對未來本港工程量大增，卜表示學會預計建造業將缺少約3,000名工程師，尤其在土木工程、電機、岩土等方面。他建議港府應多應用科技減少人手需求，栽培本地人才。該學會亦與多地簽署「資格互認協議」，讓更多海外工程師人才更易來港工作。

學會會長倡應用科技紓需求 卜國明表示，本港近年每年有2,500億元工程量，未來5至7年更可達每年3,000億元或以上的工程量，增幅約20至30%，但人手增幅卻追不上需求。他認為，為符合成本效益和效率，本港工程業和建造業需有創新思維，包括加入更多科技元素，「用創新的方法、工藝、物料、技術，從而可以用更少天然資源、人力、時間、錢、碳排放，去做更多的工作。」他舉例，利用組裝合成建築法、建築訊息模擬等，可有助提升效率和產量，同時減少人手需求。

卜國明亦提到，現時香港工程師學會一共與全球24個工程專業及註冊團體簽訂了「資格互認協議」，即是讓不同地方的工程師可跨境在當地執業，包括英國、加拿大、澳洲和新西蘭等。該學會目標於今年與內地簽署更多資格互認，包括早前已簽署兩份新的資格互認意向書，若落實後可有助吸引土木工程及岩木工程方面的工程師人才來港。

跨境在港執業 學會有審批權 他強調，資格互認並非「一張直接入場券」，因為香港工程師學會仍保留審批權，故「不會大開中門」，確保外地工程師需具備一定質素才可在本港執業。