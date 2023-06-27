停電有獎 環境局擬為賞金設關卡

【本報訊】港島今年4月中發生大停電。立法會環境事務委員會昨日討論港燈提交的調查報告，多名議員質問港燈會否接受港府的提議，將「恢復供電」獎罰制度下獲得、料達500萬元的獎賞，悉數回饋市民。港燈營運董事鄭祖瀛表示，賞罰機制的獎賞以全年作結算，現時仍未知具體情況，認為言之過早。鄭又指，受早前停電事故影響的市民可以與港燈聯絡及索償，該公司會與保險公司等討論賠償等安排。

環境及生態局局長謝展寰則指，人為錯誤仍有獎賞反映機制不恰當，如果今年底結算得出港燈可獲獎賞，當局會與港燈商討。他稱，港府未來或在批出賞金時設置關卡，例如港燈將來發展計劃需經港府審批時，以此作為與港燈商談的策略。

港島停電 機電署10月前完成調查 另外，議員梁熙質疑事件違反電力條例，即供電商不得駁電予未經檢查的電力裝置。機電工程署署長彭耀雄回應指，正就停電事件調查搜證，承諾將會於今年10月或之前完成，若發現港燈有違法行為便會檢控。

大停電發生後，港燈上月中向機電署提交報告，指停電涉及數碼港開關站大翻新後，工程師意外接駁高壓電至後備電纜，出現短路，並觸發自動保護機制，致多區斷電33至48分鐘。