非飲品膠樽 回收轉化3D打印物料

【本報訊】港府擬推行飲品膠樽生產者責任制以加強廢塑膠回收，但該措施不包括盛載洗頭水、淋浴露等非飲品膠樽。有個人護理用品連鎖店與日用品生產商合作回收洗頭水樽、淋浴露樽等塑膠容器，並將其轉廢為能再造成3D打印物料，捐贈予學校作教學用途。

根據環境保護署公布的固體廢物監察報告顯示，塑膠是都市固體廢物的第二大成分。2021年本港堆填區的廢塑膠棄置量為每日2,331公噸，但回收率僅有8%。為讓本港市民正視廢棄塑膠問題與提高回收意願，該「塑膠再生」計劃於2021年推出，為期3年，至今已回收超過36萬個塑膠容器，堆疊的膠樽高度相當於9座珠穆朗瑪峰，或200幢國際金融中心疊加起來。

贈予50校 作STEM教學用途 該計劃踏入第3年，主辦單位與本地機構合作，將該計劃收集到的膠樽，以及本地其他來源所回收的膠樽，重新融合後製造適合一般中小學使用的3D打印物料。首階段將會送贈由回收塑膠生產的3D打印物料予50所中小學，用於STEM教學用途，讓塑膠延續環保教育使命並實現循環經濟。主辦單位本月亦於學校舉辦STEM工作坊，以科技推動環保教育，並透過理論及實踐啟發學生以創新思維應對環保問題，提升下一代的環保意識。