石排灣 廚餘機冇樣好 居民怨聲載道

經常壞機

試驗成效糟 故障異味曱甴滿布 政府於去年年尾在南區石排灣邨開展為期18個月的公共屋邨廚餘收集試驗計劃，透過設置智能回收桶收集廚餘。有政黨進行計劃的滿意度問卷調查，結果顯示受訪居民對廚餘機和換禮物機的穩定性、衞生情況、異味及害蟲問題均有不滿，圖片可見更有污水聚積和蟑螂出沒，有議員指部分廚餘機5月初損壞，至今仍未妥善維修、亦曾出現同日壞4部廚餘機。

問卷在5月至6月進行，共收集200份。有172名受訪者對廚餘機穩定性僅給出1至3分評價；九成受訪者對衞生情況僅給出1至3分評價；異味方面，八成受訪者認為廚餘機偶爾或比較多出現異味；隨着氣溫上升，不少受訪者經常或偶爾目擊害蟲出現。

經常爆滿未及時更換 此外，對於廚餘機及旁邊放置膠袋的垃圾桶經常爆滿等問題，當中有六成受訪者指廚餘機容量經常爆滿，導致無法再放入廚餘，需要前往其他座進行廚餘回收；與此同時，廚餘機旁放置膠袋的垃圾桶亦有接近五成受訪者表示經常爆滿未有及時更換。

石排灣居民協會秘書甄智健表示，邨內9部廚餘機曾在一日之內壞4部，碧園樓的廚餘機更是由5月頭開始損壞，期間雖然環保署有派人來維修，但因設計、零件等問題，導致廚餘機反覆損壞，至今仍未維修好；除此之外，換領禮物機也經常出現卡機等故障情況。

對於當局在推行試驗計劃前曾表示會加強清潔，廚餘機採用的技術也會較少異味問題，議員陳學鋒指局方推行計劃前的期望和實際有落差，「可能冇諗過咁受歡迎」，因此當局應該增加資源積極應對，加密人手以提升服務質素，亦希望環保署能夠參考在石排灣邨推行的經驗，改善計劃的推行和落實，並擴展到其他的公共屋邨。南區前區議員朱立威表示，現時廚餘機每日能收集到25桶以上廚餘，又指當局雖然收到投訴後會處理，但因投訴太頻密，導致處理完問題又會再現，建議當局需要增加專門人手清潔。

污漬處處 曱甴亂竄 問卷結果顯示受訪居民不滿收集廚餘出現的衞生問題。（曾卓琳攝）