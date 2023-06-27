醫健：成視在人：贊比亞救盲行動 眼疾者喜訊

贊比亞一條偏遠的小村莊Sunganani，當地人全是務農維生，今年33歲的William Chinyanga是四孩之父，也是一家的經濟支柱。他7年前不幸患上白內障，無法養家餬口，生活在一個男人被期望成為養家者的社會，他的情況惹來鄰居的嘲笑及羞辱，他被迫離開家庭與父母居住，以免自己妻兒受到社會污名化及指摘。

「失明讓我很不安，許多人取笑我只是坐着等待食物。」因為無法再務農，需要依賴妻子養活，令他飽受嘲弄。期間，他從未放棄求醫機會，從一家診所輾轉去到第二家，但一直只獲處方眼藥水，對雙眼患上白內障的他來說，完全於事無補。

2021年，奧比斯與當地的大學教學醫院眼科部門合辦了白內障手術訓練營，同時為當地患者進行白內障手術。William很幸運成功進行手術，「當醫生從我雙眼取下繃帶時，我完全能夠看見我已成長的孩子，在我失明前他還只是嬰兒。」William喜極而泣。

奧比斯眼科飛機醫院將於今年9月再度前往贊比亞進行救盲，希望可以拯救更多像William一樣的眼疾患者。

奧比斯