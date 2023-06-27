本港3大學6團隊 獲科研優秀成果獎

【本報訊】國家教育部公布去年度高等學校科學研究優秀成果獎（科學技術）結果，其中來自香港中文大學、香港城市大學及香港理工大學的6個團隊，分別獲得自然科學獎一等獎及二等獎。

中大腸道微生態項目一等獎 香港中文大學內科及藥物治療學系教授、消化疾病研究國家重點實驗室主任于君及其團隊的研究項目，名為「腸道微生態在大腸癌中的組成特徵、作用機制、早期診斷及防治研究」，對腸道微生態與大腸癌進行系統研究，在腸道微生態與腸癌相關性的研究取得突破，確定腸道微生物是大腸癌發生的誘因和潛在致癌因素，有助全球醫學界針對大腸癌調整預防和治療方案。該項目獲得一等獎。

其餘5個本港院校研究成果則獲得二等獎，當中包括時任香港城市大學生物醫學工程學系講座教授兼系主任孫東，其獲獎項目「基於磁控微機器人技術的細胞精準遞送理論與方法」，圍繞微觀環境下磁控機器人進行細胞遞送研究、微機器人磁控驅動系統以及微機器人集群控制，其成果有助細胞治療在癌症治療、組織再生、器官損傷修復等多個領域在組織工程技術的發展。

其他獲二等獎研究分別由城大團隊主理的「中程序結構演變對非晶合金相變理論的關聯研究」、理大的「大氣活性氮氧化物的化學轉化機制及其對臭氧和灰霾污染的影響」、中大的「植物液泡降解途徑的分子機制和生理功能的研究」，以及中大的「人工智能醫學影像分析方法研究及臨床應用」。