疫苗激活T細胞 助減重症

中大研究 比較復必泰科興免疫反應 雖然現時新冠確診數字不再每天公布，但並不代表新冠病毒已絕迹本港。香港中文大學醫學院研究顯示，在接種內地生產的科興新冠疫苗，以及中國及德國合作的復必泰新冠疫苗後，人體對變種新冠病毒株Omicron激發免疫T細胞反應，對減少新冠病毒引起重病和死亡風險的成效相當高。

針對變種毒株Omicron 中大指，復必泰或科興疫苗是世界上最廣泛應用的新冠疫苗，但鑑於缺乏它們對Omicron引發的T細胞免疫反應的數據，故團隊進行是次研究以比較接種復必泰或科興疫苗的成年人，對Omicron變種病毒株的T細胞反應。

團隊在本地3間疫苗接種中心收集659名參加者數據，分別為「接種兩劑復必泰或科興」、「有或無接種加強劑」、或「曾感染任何一類新冠病毒株」，並在接種新冠疫苗前後一個月收集血液樣本，工作人員也會在患者康復期間抽取他們的血液樣本。研究人員在參加者接種兩種疫苗的情況中發現「記憶T細胞」。當參加者每次染疫後，該類T細胞會立即被重新激活，有助長效保護人體。

打3針反應水平沒超2針 研究又顯示，儘管已知兩劑新冠疫苗未能引發針對Omicron的中和抗體，但與接種疫苗前的反應相比，兩劑復必泰或科興疫苗引發了較大的Omicron特異性CD4+和CD8+T細胞反應。另外，雖然接種第3劑復必泰或科興疫苗能增強已減弱的T細胞反應，但反應水平沒有超過在接種第二劑一個月後所觀察的水平。

中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌指，此次是世界首項直接比較地區人士接種兩種新冠疫苗後的T細胞免疫反應大型研究，結果反映兩種疫苗都可激活T細胞對新冠病毒的免疫效果。他補充，若T細胞的記憶反應被重新激活，有機會可長期抵抗不同新冠變種病毒株引起的重病。他建議，社區人士特別是長者等高危人士，應大規模接種新冠疫苗。