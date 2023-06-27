引入49座電動旅巴 滿電可行430公里

【本報訊】電動車近年漸趨普及，惟相關配套卻嚴重不足。有公司在今年4月獲政府發牌，從內地引入49座位的純電動旅遊巴士，並於昨日舉行記者會。會上多人批評政府對電動車欠缺支援，特別是充電樁嚴重不足，影響電動車發展，促請政府改善設施。有交通業界直指現時本港未有充電配套予商用車，議員陳恒鑌促請政府免除所有新能源商用車稅項，鼓勵市民換車。

新引入的「安凱A9」旅遊巴，定價約400萬元，續駛里數最高達430公里，電池充滿需要約90分鐘。引入電動旅遊巴的公司表示，旅遊巴可以在山路行駛，符合香港地形，又透露現時正與10多間公司洽商，期望可盡快於香港市面行駛。

議員斥港充電配套嚴重不足 身兼立法會交通事務委員會主席的陳恒鑌批評港府在推動電動車發展有所不足，指近年多了市民使用電動車，然而電動車充電設施每年只有約10%增加，認為現時充電樁的數目未能追上需求。他亦指現時香港未有大型充電場，因為發展的過程相當困難涉及多個政策局，例如發展局、運輸及物流局，惟目前暫時未有部門可以一站式統籌，建議當局設立跨部門工作小組協調不同政策局合作，規劃建設大型充電設施。

公共巴士同業聯會主席黃良柏則重申，業界支持新能源車，但強調一定要有配套支持，而目前仍未有足夠的充電配套予電動車。