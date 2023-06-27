客量回復至疫前九成 電車暫不申加價

【本報訊】電車今年不會申請加價。香港電車表示，隨着社會復常，本地乘客量已回復至疫前90%，僅旅客量仍波動不穩，僅五一長假期等較佳。該公司坦言，近年電費、人力等成本上漲，「加價壓力永遠都有」，但目前財政仍算穩健。該公司續指，電車票務和非票務收入各佔一半，而近年企業和明星「包車」，一日至少收費100萬元，成為支撐營運其一中重要收入，故短期內無意再申請加價。

新拍卡機接受12種支付工具 雖然暫不加價，但乘客繳付車費的方法逐步增加。電車正引入其他電子支付工具，本月已於100輛電車安裝新拍卡機，能接受信用卡、支付寶等12種電子支付工具，估計兩至3星期後完成其餘60輛車。隨着海外旅客重臨香港，疫下停駛的電車全景遊將於今年9月重新啟航，車費維持150元，亦會與沿線小店合作推出旅客優惠。

至於港府早前宣布放寬「補充勞工計劃」，電車公司指其有約10%空缺，主要是車長和技術人員，但由於電車並不納入該計劃內，加上缺人情況未算嚴重，香港電車董事總經理戴弘博稱會繼續在本地招聘，暫時不考慮輸入外勞。

另外，現時各大交通工具陸續推出到站預報，不過電車早前的預報系統已停用。他們解釋，當年的系統使用GPS導航，而由於電車站與站之間平均僅250米，系統準確度低，正準備重推到站預報，工程人員正於全港島30公里的路軌加裝新設備，預計明年完成。

戴弘博